Türkiye'de kadın hakları, insan hakları ve demokrasi alanında önemli çalışmalar yapan isimlerden biri olan Berrin Sönmez, akademik kariyeri ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınmaktadır. Uzun yıllardır bu alanlarda aktif olarak yer alan Sönmez, yazdığı makaleler ve katıldığı çeşitli platformlarla hak temelli mücadelelere katkı sağlamaktadır. Hem akademisyen hem de aktivist kimliğiyle farklı çevrelerde saygı gören Berrin Sönmez, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi konularında önemli bir rol üstlenmiştir. Berrin Sönmez ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Berrin Sönmez kimdir? Berrin Sönmez kaç yaşında, nereli?

BERRİN SÖNMEZ KİMDİR?

1960 yılında Ankara'da doğan Berrin Sönmez, eğitim ve meslek hayatını da bu şehirde şekillendirdi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Sönmez, yüksek lisansını aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında Maliye Bakanlığı'nda çalışarak farklı bir deneyim edindi. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Sönmez, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Ancak 1997'de yaşanan 28 Şubat süreci sonrası üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Açtığı dava sonuçsuz kalınca erken emeklilik yolunu seçti. Akademiden ayrıldıktan sonra sivil toplum çalışmalarına yönelen Berrin Sönmez, Başkent Kadın Platformu'nda aktif rol aldı. Kadın ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Sönmez, 2011-2013 yılları arasında platformun dönem başkanlığını yürüttü.

BERRİN SÖNMEZ NERELİ?

Berrin Sönmez, 1960 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Aslen de Ankaralı olan Sönmez'in eğitim hayatı, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde başlamış, ardından yine aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansla devam etmiştir. Akademik kariyerine Ankara'da adım atan Sönmez'in düşünsel gelişimi, toplumsal duyarlılığı ve hak savunuculuğu da bu şehirde şekillenmiştir. Ankara'nın hem akademik hem de siyasi iklimi, onun ilerleyen yıllarda sivil toplumda üstlendiği rollerin temelini oluşturmuştur.

BERRİN SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Berrin Sönmez, 1960 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Berrin Sönmez 65 yaşındadır. Eğitim hayatından itibaren toplumsal konulara ilgi duyan Sönmez, yıllar içinde akademik çalışmaları, yazıları ve sivil toplum faaliyetleriyle tanınan bir isim haline gelmiştir. Yaşamının büyük kısmını kadın hakları, insan hakları ve demokrasi mücadelesine adamıştır.