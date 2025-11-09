Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde yapılan trafik denetiminde yaşanan olay, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Peki, Berna Kübra Ünal kimdir? Berna Kübra Ünal kaç yaşında, nereli? Berna Kübra Ünal olayı nedir? Detaylar haberimizde...

BERNA KÜBRA ÜNAL KİMDİR?

Berna Kübra Ünal, Türkiye'de bir dönem siyaset sahnesinde yer almış ve adı son dönemde Aydın'da yaşanan bir olayla yeniden gündeme gelmiş bir isimdir. Ünal, geçmişte Gelecek Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiş, siyasette aktif olarak yer aldığı dönemlerde özellikle kadın çalışmalarıyla anılmıştır.

Siyasi kariyeri dışında kamuoyu onu 2025 yılında yaşanan "Aydın trafik denetimi olayı" ile tanımıştır. Bu olay, kısa sürede ülke gündemine oturmuş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

BERNA KÜBRA ÜNAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Berna Kübra Ünal'ın yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Berna Kübra Ünal'ın doğum yeri veya memleketi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

BERNA KÜBRA ÜNAL OLAYI NEDİR?

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde yapılan rutin trafik denetimi sırasında meydana geldi. Polis ekipleri 09 HB 601 plakalı aracı durdurdu. Aracın sürücüsü Hakan Ünal'ın yapılan alkol testinde 2,09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Berna Kübra Ünal ise denetim esnasında polis ekiplerine kendisini "AK Parti Efeler Teşkilat Başkanı" olarak tanıttı. Ayrıca, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile bağlantısı olduğunu öne sürdü. Bu iddialar üzerine polis ekipleri yasal prosedürleri eksiksiz olarak uyguladı; sürücüye idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde Ünal'ın polis ekiplerine kimliğini açıklarken siyasi bağlantılarından söz ettiği anlar yer aldı. Söz konusu videoların yayılmasıyla birlikte olay, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

PARTİDEN VE YETKİLİLERDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Görüntülerin yayılmasının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı hızlı bir şekilde resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Berna Kübra Ünal'ın partileriyle hiçbir resmi bağı bulunmadığı ve teşkilatta herhangi bir görevi olmadığı kesin bir dille belirtildi. Ayrıca Ünal'ın geçmişte Gelecek Partisi Aydın Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunduğu ifade edildi.

AK Parti İl Başkanlığı açıklamasında "Hiç kimse siyasi kimliğini kullanarak hukuki işlemlerden muaf tutulamaz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, hem partinin olaydan kendisini net bir şekilde ayırması hem de kamuoyuna hukukun üstünlüğü mesajı vermesi açısından dikkat çekti.

Aydın Valiliği de konuyla ilgili olarak bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında olayın tüm yönleriyle araştırılacağı, gerekli yasal süreçlerin yürütüleceği belirtildi.