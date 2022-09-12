Kendinden 14 yaş küçük sevgilisi Nihal Yalçın ile görüntülenen Berker Güven'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında, nereli? Berker Güven sevgilisi kim? İşte detaylar...

Kendinden 14 yaş küçük sevgilisi Nihal Yalçın ile görüntülenen Berker Güven'in hayatı merak konusu oldu. Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Berker Güven'in nereli olduğu ve oynadığı filmler araştırılmaya başlandı. Peki, Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında, nereli? Berker Güven sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.En iyi oyuncu ödülünü Berker Güven aldı.

BERKER GÜVEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ünlü oyuncu 7 Eylül 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

BERKER GÜVEN SEVGİLİSİ KİM?

Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşamaktadır.