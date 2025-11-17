Haberler

Güncelleme:
Sosyal medyada ve magazin gündeminde son dönemde Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin'in boşanacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki, Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin boşanıyor mu? Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin'in boşanma iddiaları doğru mu?

Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin'in evliliğiyle ilgili boşanma söylentileri magazin gündemini hareketlendirdi. Peki bu iddiaların arkasında gerçeklik payı var mı, çiftin ilişkisiyle ilgili neler yaşanıyor? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin boşanıyor mu? Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin'in boşanma iddiaları doğru mu?

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiş, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra çeşitli tiyatro ve televizyon projelerinde rol almıştır. Kariyerinde öne çıkan işleri arasında Ateş Böceği, Kocaman Ailem ve BKM Güldür Güldür Show gibi yapımlar bulunmaktadır. Tiyatro alanında da yeteneğini kanıtlamış ve ödüller kazanmıştır.

EZGİ GERGİN KİMDİR?

Ezgi Gergin, müzik dünyasında sahne alan, vokal yeteneği ve performanslarıyla dikkat çeken bir isimdir. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gergin, kariyerine odaklanarak hem sahne hem de projelerle adından söz ettirmektedir.

BERKAY TULUMBACI İLE EZGİ GERGİN BOŞANIYOR MU?

Şu an için Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin'in boşanma ile ilgili herhangi bir resmi açıklaması bulunmamaktadır. Çift, evliliklerini sosyal medyada sık sık paylaştıkları samimi karelerle takipçileriyle paylaşmaktadır.

BERKAY TULUMBACI İLE EZGİ GERGİN NE ZAMAN EVLENDİ?

Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin, 18 Haziran 2023 tarihinde dünyaevine girmiştir. Çiftin düğün sonrası paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
title
