Özellikle gençler arasında tanınırlığı artan Berk Esen hakkında internet aramaları da dikkat çekici ölçüde yükselişte. Kamuoyunun ilgisini çeken bu isimle ilgili olarak kullanıcılar, "Berk Esen kimdir, ne iş yapıyor, nereli?" gibi sorulara yanıt arıyor. Berk Esen ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Berk Esen kimdir? Berk Esen kaç yaşında, nereli?

BERK ESEN KİMDİR?

Akademik çalışmalarıyla son yıllarda dikkat çeken siyaset bilimci Berk Esen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler üzerine yaptığı araştırmalarla öne çıkan Esen, bu alanlardaki bilimsel üretimini Sabancı Üniversitesi çatısı altında sürdürmeye hazırlanıyor.

Cornell Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora çalışmalarını tamamlayan Esen, eğitim hayatı boyunca Columbia Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Torcuato di Tella Üniversitesi gibi saygın kurumlarda misafir araştırmacı olarak bulundu. 2021-2022 yıllarında, Almanya merkezli German Institute for International and Security Affairs bünyesindeki Uygulamalı Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde, IPC-Stiftung Mercator Fellow unvanıyla görev yaptı.

Esen'in çalışmaları, uluslararası alanda da geniş yankı uyandırdı. Araştırmaları; Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South East European Society and Politics, Mediterranean Politics, Middle East Journal, Turkish Studies ve Birikim gibi prestijli dergilerde yayımlandı.

Akademik başarıları çeşitli ödüllerle de taçlandırılan Esen, 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'ne ve 2020'de Bilim Akademisi tarafından yalnızca iki siyaset bilimciye verilen Genç Bilim İnsanları Ödülü'ne layık görüldü.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Afşar, Esen'in fakülteye katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Berk Esen, Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler üzerine yaptığı özgün araştırmalarla öne çıkan, uluslararası düzeyde tanınan genç bir akademisyen. Üniversitemize katılması, bu alanlardaki çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır."

Yeni görevine duyduğu heyecanı dile getiren Esen ise şu açıklamada bulundu:

"Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en saygın ve vizyoner akademik kurumlarından biri. Bu üniversitenin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye siyaseti ve otoriterleşme konularındaki araştırmalarımı bu ortamda derinleştirmek için sabırsızlanıyorum."

BERK ESEN KAÇ YAŞINDA?

Siyaset bilimi alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Berk Esen'in yaşı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak Esen'in doğum yılına dair net bir bilgi resmi kaynaklarda yer almadığı için, kesin yaşını belirlemek şu an için mümkün değil.

BERK ESEN NERELİ?

Berk Esen'in nereli olduğu kamuya açık bilgilerde yer almıyor. Eğer bu ayrıntı gelecekte resmî kaynaklarda paylaşılırsa, güncel olarak bu bilgiye ulaşmak mümkün olabilir.

BERK ESEN EVLİ Mİ?

Berk Esen'in medeni durumu, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak akademik ve profesyonel yaşamıyla öne çıkan Esen'in özel hayatına dair kamuya açık kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Evlilik durumu hakkında kendisi tarafından yapılmış bir açıklama da olmadığı için, bu konuda net bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Esen, genellikle çalışmalarına, akademik yayınlarına ve araştırma projelerine odaklanan bir profil sergilemektedir.