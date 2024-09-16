Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi?

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Mental olarak etkilenmiştim, hayırlısı oldu" dedi. MasterChef Beril gitti mi? Beril neden yok?

MASTERCHEF BERİL ELENDİ Mİ?

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu. İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı. Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum" dedi.