Üye Girişi
Haberler

Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme kalan Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Peki, bugün Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi?

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Mental olarak etkilenmiştim, hayırlısı oldu" dedi. MasterChef Beril gitti mi? Beril neden yok?

MASTERCHEF BERİL ELENDİ Mİ?

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu. İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı. Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Soğuk Haber MasterChef MasterChef Televizyon Türkiye Magazin Yaşam

Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Eylül Aliağa, Güzelbahçe, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Eylül İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 16 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title