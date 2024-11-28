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Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bergen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bergen konusu, özeti ve Bergen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bergen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bergen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bergen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bergen konusu nedir, Bergen oyuncuları kimler ve Bergen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar.


BERGEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)

Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komşu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

BERGEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği ve sanatçı Belgen'i canlandırdığı "Belgen" filmi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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