Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bergen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bergen konusu, özeti ve Bergen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bergen filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bergen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bergen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bergen konusu nedir, Bergen oyuncuları kimler ve Bergen özeti gibi konuları inceliyoruz.
BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar.
BERGEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah
Arif Pişkin - Selahattin
Suzan Kardeş - Komşu
Cemal Günbaş - Erdal
Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet
BERGEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği ve sanatçı Belgen'i canlandırdığı "Belgen" filmi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de çekildi.