Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Peki, Berfu Yenenler Türkiye güzeli mi, Berfu Yenenler Miss Turkey 1. seçildi mi?

BERFU YENENLER TÜRKİYE GÜZELİ Mİ?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.

2017'de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Birlikte YouTube için eğlenceli videolar çeken çiftin 2 erkek çocuğu var.