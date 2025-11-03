Bereketli Topraklar oyuncu kadrosunda kimler var? Bereketli topraklar oyuncuları kimler?

Bereketli Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu, güçlü performansları ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizide Engin Akyürek, Gülsim Ali, Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan gibi deneyimli isimler başrolleri üstleniyor. Kadro, hem dramayı hem de aksiyonu başarıyla ekrana taşıyan isimlerden oluşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'nın iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki kuşaklar boyu süren iktidar kavgasını ekrana taşıyor. Hikaye, geçmişte yaşanan büyük bir çatışmanın ardından kurulan sessiz barışın bozulmasıyla başlıyor ve yıllardır gizli kalan sırların ortaya çıkmasıyla iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor.

Dizide güç, hırs ve adalet temaları ön planda. Ayrıca Adana'ya yeni atanan Savcı Nevin (Gülsim Ali) ile Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) arasındaki tutkulu aşk, ailenin ve toprakların geleceğini etkileyen önemli bir unsur olarak işleniyor. Ömer'in ailesini ve topraklarını koruma mücadelesi, Nevin'in gelişiyle daha dramatik ve karmaşık bir hâl alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Engin Akyürek – Ömer Bereketoğlu

Gülsim Ali – Savcı Nevin

Belçim Bilgin

Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

İlayda Akdoğan

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Bahar Süer

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek

Yapımını Süreç Film üstlenirken, yönetmenlik ve süpervizörlük görevini Yağız Alp Akaydın yürütüyor. Senaryo ekibinde Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi yer alıyor. Özellikle Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan'ın karakterleri, dizide dikkat çeken ve hikayeyi hareketlendiren önemli roller üstleniyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bereketli Topraklar dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Kanal, geniş izleyici kitlesi ve Türkiye genelinde erişilebilirliği ile dizinin takipçilerinin kolayca ulaşmasını sağlıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her hafta 20:00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Bölümleri kaçıranlar, Show TV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tekrar bölümlere ve fragmanlara ulaşabiliyor.