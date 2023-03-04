Berat Kandili orucu ne zaman, tek gün oruç tutulur mu 2023? Berat Gecesi orucu tek gün olur mu, hangi gün, 3 gün oruç mu var? Eyyamı Biyd günleri!

Berat Kandili gecesinde ibadet etmek ve nafile namaz kılmak çok sevaptır. Bunun yanı sıra Berat Kandili gününü oruçlu geçirmek de oldukça sevap kabul edilmektedir. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman, bugün mü tutulur? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili 15. gün orucu bugün mü? Hakkında Hadisi Şerifler nelerdir? Berat kandili orucu kaç gün tutulacak? Oruç bugün mü yarın mı? Berat Kandili orucu gün tutulur mu 2023? Berat Gecesi orucu tek gün olur mu, hangi gün, 3 gün oruç mu var? İş

Berat Kandili orucu yarın mı? Bugün Berat gecesi orucu var mı? Berat kandili orucu tek gün tutulur mu? Berat kandili orucu 3 gün mü? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman, tek gün tutulur mu 2023? Berat Gecesi orucu tek gün olur mu, hangi gün, 3 gün oruç mu var? İşte ayrıntılar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2023 yılında Berat Gecesi 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart Salıya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili önümüzdeki 6 Mart Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 6 Mart Pazartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 7 Mart Salı günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman 2023 : 6 Mart Pazartesi'yi 7 Mart Salı'ya bağlayan gece (6 Mart Pazartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

6 Mart Pazartesi'yi 7 Mart Salı'ya bağlayan gece (6 Mart Pazartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman 2023 : 7 Mart Salı (7 Mart Salı günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, TEK GÜN ORUÇ VAR MI?

Berat Gecesi 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart Salıya bağlayan gecedir. Berat Kandili günü ise 7 Mart Salı'dır. Bu bakımdan oruç Salı günü tutulacaktır. Yani Berat Kandili orucu 7 Mart 2023 Salı günü tutulur. Elbette dileyenler Pazar, Pazartesi ve Salı yani 13, 14 ve 15. günleri de oruçlu geçirebilirler. Fakat hiç yoktan sadece bir gün oruç tutabilirim diyorsanız Berat Kandili orucu 7 Mart Salı gününe denk gelmektedir.

2023 Berat Kandili oruç günü : 7 Mart Salı (Şaban ayının 15. günü)

BERAT KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Alimler 13-14-15 günlerinde yani Eyyamı Biyd günlerinde oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Fakat dileyenler Berat Kandili gününü tek gün oruçlu geçirebilir. Berat kandili günü tek gün orucu 2023 yılında yani bu yıl 7 Mart Salı gününe denk gelmektedir. 7 Mart Salı günü tek gün kandil orucu tutabilirsiniz.

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılında Şaban ayının 13. günü 5 Mart, 14. günü 6 Mart ve 15. günü ise 7 Mart tarihine denk gelmektedir.

Şaban ayı 13. günü : 5 Mart 2023 Pazar

5 Mart 2023 Pazar Şaban ayı 14. günü : 6 Mart 2023 Pazartesi

6 Mart 2023 Pazartesi Şaban ayı 15. günü : 7 Mart 2023 Salı

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Pazar, Pazartesi ve Salı günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 5 Mart 2023 Pazar

5 Mart 2023 Pazar Şaban ayı 14. günü : 6 Mart 2023 Pazartesi

6 Mart 2023 Pazartesi Şaban ayı 15. günü : 7 Mart 2023 Salı

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

3-) Ali (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem) şöyle buyurmuştur:

"Şabanın yarı (15.) gecesi olunca gecesini ibadette kıyamla geçirin, gününü de oruç tutun."

(Kaynak : İbni Mace, İkametüs-salat)

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAYLA İLGİLİ DİNİ BİR GEREKLİLİK VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.