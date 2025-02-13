Berat Kandili'nin ortaya çıkışı Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde işaret edilen rahmet ve bağışlanma gecesi olmasıyla ilgilidir. Bu geceye "Berat" adı verilmesinin sebebi, günahlardan arınma ve ilahi rahmete erişme anlamını taşımasıdır. Birçok kişi, Berat Kandili'nin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. Peki, Berat Kandili ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Berat Kandili'nin ortaya çıkışı, İslam'ın erken dönemine dayanır. Rivayetlere göre, Berat Kandili'nde Allah (c.c.), kullarının kaderini yeniden takdir eder, bir yıllık rızık ve ömür gibi önemli konular bu gecede belirlenir.

Bu gecenin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadet ediniz ve gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: 'Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Bir dertten kurtuluş isteyen yok mu, ona kurtuluş vereyim.' Bu durum sabaha kadar devam eder."

Berat Gecesi'nin doğrudan ismi Kur'an'da geçmese de, bazı alimler Duhan Suresi 2-4. ayetlerinde bahsedilen "mübarek gece" ifadesinin Berat Gecesi olduğunu belirtir. Bu gecede kulların kaderinin yazıldığı ve günahların bağışlanması için duaların kabul olduğu belirtilir.

Ayet: "Apaçık olan Kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik..." (Duhan, 44/2-4)

Hadis-i Şerifler Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Berat Gecesi'nin önemini birçok hadisinde dile getirmiştir:

"Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde ise oruç tutun. Allah, o gece güneş batınca rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve sabaha kadar, 'Bağışlanma dileyen var mı, onu bağışlayayım? Rızık isteyen var mı, ona rızık vereyim? Dert ve sıkıntıya düşen var mı, ona afiyet vereyim?' buyurur." (İbn Mâce)

Kandil Gecelerinin Ortaya Çıkışı Kandil gecelerinin Müslümanlar arasında yaygınlaşması, Osmanlı döneminde 2. Selim'in minarelerde kandil yakılmasını emretmesiyle başladı. Berat Kandili de bu önemli geceler arasında yer aldı ve Müslümanların ibadetle geçirdiği bir geceye dönüştü.