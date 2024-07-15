Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Ben ve Babam-Vatan filmi oyuncuları kim? Uğur Uzunok'un yapımcılığını üstlendiği bu filmin yönetmenliğini Berat Özdoğan yapıyor. Darbe gecesinde Türk halkının demokrasi ve milli irade uğruna verdiği mücadeleyi etkileyici bir şekilde anlatıyor. Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

BEN VE BABAM-VATAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Ben ve Babam-Vatan" filmi, hayata karşı çekingen bir babanın ailesini ve vatanını koruma uğruna gösterdiği beklenmedik cesareti anlatıyor. Film, ayrılma sürecinde olduğu eşiyle ilişkisini düzeltmeye çalışan bir babanın, 15 Temmuz gecesi oğluyla birlikte darbenin ortasında kalmasını konu alıyor. TÜRKSAT'ta mühendis olarak görev yapan Cihangir, darbecilerin yayınları kesip halkın direnişini engelleme çabalarını boşa çıkarmaya çalışıyor. Eğer darbeciler başarılı olursa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir. Sonunda, oğlunun doğum gününde darbecilere karşı gösterdiği direnişle gerçek bir kahramana dönüşür.

BEN VE BABAM-VATAN FİLMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

"Ben ve Babam – Vatan", 15 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de seyircisi ile buluşuyor.

BEN VE BABAM-VATAN FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

15 Temmuz gecesi televizyon ekranlarından darbecilere karşı mücadelenin hikâyesini konu edinen, şehitlerimize ve gazilerimize adanmış bir yapımdır. Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Türk milletinin destansı mücadelesini ekranlara taşıyacak.

BEN VE BABAM-VATAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar'ın paylaştığı film ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Hazım Körmükçü, Burak Sarımola, Erkan Meriç, Cansu Fırıncı, Toprak Kıvılcım, Burcu Kirman, İlayda Yıldırım, Merve Üçer, Yusun Aytekin, Necip Karakaya yer alırken Hakan Boyav, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar misafir oyuncu olarak filmin kadrosunda yer alıyor.