Ben Onun Annesiyim bitiyor mu, Ben Onun Annesiyim final mi yapıyor?

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor gibi önemli oyuncuların paylaştığı Ben Onun Annesiyim, final iddialarıyla gündemde yer aldı. 24 Ekim 2025'te ilk bölümü yayınlanan ve etkileyici bir aile dramını konu alan diziyle ilgili olarak, izleyiciler final tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ben Onun Annesiyim final yolunda mı? Dizi hangi tarihte ekranlara veda edecek? Ayrıntılar burada…

BEN ONUN ANNESİYİM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kore yapımı "Lie After Lie" dizisinden uyarlanan Ben Onun Annesiyim, beklentilerin altında kalan reyting sonuçları nedeniyle ekran macerasını noktalama kararı aldı. Yapım, bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyicisine veda ediyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU NEDİR?

"Ben Onun Annesiyim", yıllarca işlemediği bir cinayetle suçlanarak hapse giren Ayşe'nin (Funda Eryiğit) özgürlüğüne kavuşmasının ardından tek hedefi olan kızına ulaşma çabasını ele alıyor. Ancak Ayşe'nin yıllarca hasret kaldığı kızı, bu süreçte başka biri tarafından evlat edinilmiş ve öz annesini tanımadan büyümüştür. Ayşe'nin kızına yaklaşabilmesi için, onu evlat edinen Kemal'in (Caner Cindoruk) güvenini ve zamanla belki de kalbini kazanması gerekir. Bu yolculukta karşısına çıkan en büyük engel ise, oğlunun ölümünden Ayşe'yi sorumlu tutan eski kayınvalidesi Suna'dır (Zerrin Tekindor).

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI KİM?

• Funda Eryiğit

• Caner Cindoruk

• Zerrin Tekindor

• Günay Karacaoğlu

• Serhat Özcan

• Gürsu Gür

• Zeynep Özder

• Azra Aksu

• Sema Öztürk