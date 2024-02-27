Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken, en çok izlenen dizilerden olan Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile ATV'de yerini alıyor. Ancak 27 Şubat günü yayın akışında görünmedi.

Bu hafta Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 27 Şubat Salı günü yayınlanmayacak. Saat 20.00'de Maça Doğru programı başlayacak ve saat 20.45'te MKE Ankaragücü – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yayınlanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Ankaragücü karşılaşacak. Maçın ATV ekranlarında yayınlanması nedeniyle Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yayınlanmayacak.

27 ŞUBAT BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEDEN YOK?

Bu akşam ATV'de MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ekranlara gelecek. Bu nedenden dolayı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak.

Ankaragücü Fenerbahçe maçı, 27 Şubat Salı günü yani bu akşam oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ZTK maçının yayınlanması nedeniyle ekranlara yer almayacak. Dizinin önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5 Mart 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanmaktadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİM?

Dizide, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci, Nilay Cafer gibi isimler yer alıyor.

27 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI!

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:00 Maça Doğru

20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası

23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam