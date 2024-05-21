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Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni ölüm izleme linki var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bu Savaş Benimle Başladı, Benimle Bitecek!"

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister. Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer. Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir. Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar. Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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