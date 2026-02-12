Haberler

Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu

Güncelleme:
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından genç kız konuştu. T.T., "Başından beri haklıydık, adalet yerini buldu. Çok mutluyum, artık okuluma gideceğim" dedi.

  • Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki T.T.'ye sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.
  • T.T., başkanın taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandığını ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.
  • T.T.'nin ailesi, başkanın tutuklanmasının ardından kızlarının okula, annesinin işe devam edeceğini belirtti.

Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması, ilçede geniş yankı uyandırdı. Olay sonrası psikolojik destek alan genç kız, yaşadıklarını anlattı.

TACİZ İDDİASI SONRASI TUTUKLAMA

Reşit olmayan T.T.'ye gönderildiği öne sürülen mesajların ortaya çıkmasının ardından başlatılan hukuki süreçte Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi gözaltına aldı, çıkarıldığı mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Karar, mağdur aile ve süreci yakından takip eden vatandaşlar tarafından adaletin tecellisi olarak değerlendirildi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

T.T., Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Başkan, bana yazdığı taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandı. Başından beri haklıydık ve haklı çıktık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gideceğim" ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABADAN AÇIKLAMA

Anne Nuray T., "Yapılan çok çirkindi. Sonuç olarak tutuklandı. Ben işime devam edeceğim. Kızım okuluna gidecek" dedi. Baba Ahmet T. ise "Çok sevdiği kızım artık okuluna, eşim de işine devam edecek" diye konuştu.

