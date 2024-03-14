Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri-Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri-Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım nereli? Detaylar haberimizdedir…

BEKİR AYYILDIRIM KİMDİR?

Bekir Ayyıldırım, 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Veterinerlik eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladıktan sonra kendi veteriner kliniğini açarak mesleğine başladı. Birçok kuruluşta veteriner hizmetleri sunmanın yanı sıra gençlik yıllarından itibaren aktif bir siyasetçi olarak görev aldı. 2016'dan 2018'e kadar MHP Sarıoğlan İlçe Başkanlığı'nı üç yıl boyunca başarıyla yürüttü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Sarıoğlan Belediye Başkanı seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan Ayyıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bekir Ayyıldırım, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.