Bekçilik sınavının ne zaman yapılacağı başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kapsamında 18 Ocak tarihinde başlayan ön başvurular 3 Şubat 2023'te sona erecek. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merek edilenler...

2023 yılında yeni alımların ne zaman yapılacağı bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Bekçi olmak için başvuru tarihlerini araştıran binlerce vatandaş, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav başvurusu ne zaman bitiyor? Bekçi alım başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 1. dönem bekçi alımı başvuruları 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce başvuruları alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılacak. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından sınav tarihi Polis akademisi tarafından duyurulacak.

Geçtimiz yıl Bekçilik sınavı 19 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Buna göre Bekçilik sınavının mayıs ayında yapılması bekleniliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı departmanlarında görevlendirmek üzeri 26 ilde 1250 Bekçi alımı yapacak.Yaplacak alımda adaylardan şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)En az 167 cm boyunda olmak,

d)Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e)Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f)Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h)Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i)Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j)Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k)Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n)Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p)Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.