Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yapacak olan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de çarşı izni durumudur. Bedelli askerlikte izin yapılabilir mi merak konusu oldu. Arama motorlarında bedelli askerlik izin durumu sorgulatılıyor. Peki, Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Açıklamada vatandaşların sonuçlara e-Devlet'ten ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekleri bilgisi yer aldı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."

BEDELLİ ASKERLİKTE ÇARŞI İZNİ VAR MI?

Bedelli askerlikte 1 aylık acemilik olarak adlandırıldığı için çarşı izni bulunmamaktadır. Çarşı izni 6 aylık askerlik durumunda geçerli olmaktadır.