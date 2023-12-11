'Bebeleri pistten alalım' diyerek ortalığı karıştıran Hadise'den gönderme

Sevilen sanatçılardan Ece Seçkin ve Hadise, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda peş peşe konserler verdi. Sahnedeki cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin de "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyorlar, boşuna yapaksın bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" karşılığını verdi. Paylaşımıyla müzik piyasasını karıştıran Hadise, bu sefer de "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" diyerek yeni bir fotoğraf yayınladı.

Paylaşımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran hatta X'te trend listesine giren Hadise'den yine çok konuşacak bir paylaşım geldi. Hadise bu sefer de sahnede dansçıları tarafından el üstünde taşındığı bir kareyi yayınlayarak "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" ifadelerini kullandı.