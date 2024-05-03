Bayrampaşa Belediyesi hangi parti? Bayrampaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Bayrampaşa Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Bayrampaşa Belediyesi hangi parti? Bayrampaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları!

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Bayrampaşa Belediyesi'nde son seçimlerdeki sonuçlara göre, CHP adayı Hasan Mutlu (%46.67) birinci sıradadır. AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar ise (%41.63) ikinci sırada yer alırken, aralarındaki oy farkı oldukça yakındır. Üçüncü sırada ise Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Arabacı (%4.26) bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre Bayrampaşa Belediyesi'nde yönetimin CHP'ye geçmiştir.