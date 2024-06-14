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Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Kurban Bayramında Kuzey Marmara ücretsiz mi, bedava mı?

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Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusuna memleketine gidecek olan vatandaşların, merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Kurban Bayramında Kuzey Marmara ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda otobanlar ücretsiz mi? sorusu araştırılırken Kurban Bayramı 16 Haziran tarihi ile başlıyor ve 19 Haziran tarihinde bitiyor. Bu nedenle köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Kurban Bayramında Kuzey Marmara ücretsiz mi, bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA OTOBANLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. Bu karara göre Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bayramda da ücretli olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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