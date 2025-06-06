Bayramda hastaneler açık mı? Bayramda hastanelerin acil servisi açık mı?

Bayram boyunca kamu kurumları kapalı olacağından dolayı, sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği merak ediliyor. "Bayramda hastaneler açık mı?" sorusu, hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler için geçerli olarak gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bayramda hastaneler açık mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelindeki tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde sadece acil servisler açık olacaktır. Yani, poliklinikler ve randevulu birimler hizmet vermez.

MHRS RANDEVU SİSTEMİ AÇIK MI?

Bayram günlerinde MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınamaz. Bayram tatili boyunca tüm poliklinik randevuları sistem üzerinden pasif hale getirilir. MHRS yeniden 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla aktif olacaktır.

ÖZEL HASTANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Özel hastaneler, genellikle acil servis ve nöbetçi kadrolar ile hizmet verir. Ancak rutin poliklinik hizmetleri sunulmaz. Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeden önce iletişime geçilmesi önerilir.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde eczaneler kapalıdır, ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet verir. Yani Kurban Bayramı'nın 1., 2., 3. ve 4. günlerinde normal eczaneler çalışmaz, ancak nöbet sistemi devreye girer.

Bu kapsamda 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında bayram nedeniyle eczaneler kapalı olacak, ancak vatandaşlar nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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