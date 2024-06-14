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Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban Bayramı namazı evde tek kılınır mı?

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Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır ve evde tek kılınır mı merak ediliyor. Bayram namazı, İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan özel bir namazdır. Peki, Bayram namazı farz mı? Kurban Bayramı namazı cemaatle mi kılınır?

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınıyor ve bayram namazı cemaatle mi yoksa evde tek kılınır mı merak ediliyor. Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi?Her dini bayramda olduğu gibi, bu bayramda da kılınacak olan bayram namazı hakkında bazı sorular gündeme geliyor. Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı, Hanefî mezhebinde cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip olarak kabul edilir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet, Hanbelî mezhebine göre ise farz-ı kifâye olarak değerlendirilir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre hutbe hariç cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Aralarındaki fark hutbenin hükmü ve sıralamasıdır. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı iken, bayram namazında sünnet olarak kabul edilir. Ayrıca, hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunmaktadır.

Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban Bayramı namazı evde tek kılınır mı?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre sahih olması için cuma namazında aranan şartların, hutbe hariç, yerine getirilmesi gerekir ve bu nedenle cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi, tek başına kılması da gerekmez. Bunun yerine, bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebinde de bayram namazının topluca kılınması esastır. Ancak çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanların bireysel olarak kılması da caizdir. Buna göre, cemaate katılamayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde tek başına bayram namazını kılabilirler. Bayram namazını sünnet olarak gören Şafiîlere göre, yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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