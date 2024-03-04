Zafer Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. Açıklamaya göre İBB Adayı Bayram Kazancıoldu. Peki, Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı kaç yaşında, nereli?

BAYRAM KAZANCI KİMDİR?

Bayram Kazancı 1968 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 1992 yılında Fizik Mühendisi olarak mezun olan Kazancı, bu alandaki sınırlı sayıda mezunlardan biri olma özelliğine sahiptir. Kariyerine 1992-1995 yılları arasında Türk Siemens firmasında AR-GE Mühendisi olarak başlayan Kazancı, Türkiye'nin ilk fiber optik kablo tasarımcısı olma unvanını elde etti. 20'den fazla ulusal ve uluslararası AR-GE raporu yayınladı ve iki doktora tezinin yazılmasında araştırmacı olarak görev aldı. 1995'te kısa dönem askerlik görevini tamamlayan Kazancı, daha sonra 1996-1999 yılları arasında General Motor şirketinde Avrupa Yan Sanayi Geliştirme Şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde uluslararası birçok şirketle temasta bulundu ve şirket yönetimleri konusunda uzmanlaştı. İyi derecede İngilizce konuşabilen Bayram Kazancı, evli ve iki kız çocuk babasıdır.