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Bayram Karadağ kimdir? CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ kaç yaşında, nereli?

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CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ kaç yaşında, nereli? CHP'nin Karabük Belediye Başkan Adayı olan Bayram Karadağ hakkında merak edilenler gündemde. Bayram Karadağ'ın yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Karabük Belediye Başkan adayı ise Bayram Karadağ oldu. Bayram Karadağ kimdir? Bayram Karadağ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BAYRAM KARADAĞ KİMDİR?

CHP milletvekili adayı olarak 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine katılan Karadağ, Karabük bölgesinin sevilen isimlerinden biridir. Aynı zamanda ağır sanayi işçisi olarak uzun yıllar boyunca çalışmıştır ve eğitim düzeyi ortaokul seviyesindedir. Karabük ilindeki ağır sanayi sektöründe geçirdiği yıllar boyunca işçi sınıfının temsilcisi ve Karabük halkının sevgilisi olmuştur. Karadağ, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Karabük Belediye Başkanı adayı olarak seçilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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