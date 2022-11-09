Baturay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Stand-up komedyen Baturay Özdemir'in hayatı ve biyografisi!

Stand-upçı komedyen Baturay Özdemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Özellikle Yerli ve Kirli gösterisiyle büyük çıkış yakalayan Baturay Özdemir kimdir merak edildi. Peki, Baturay Özdemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Son dönemlerin en beğenilen komedyenleri arasında gelen Baturay Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Baturay Özdemir'in biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BATURAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Baturay Özdemir 1991 Ankara doğumludur. 31 yaşında olan Baturay Özdemir Stand-up gösterileri yapan ve oldukça beğeni toplayan bir komedyendir.

Baturay Özdemir doğum tarihi : 1991

Baturay Özdemir kaç yaşında : 31 yaşında

Baturay Özdemir nereli : Ankara

Baturay Özdemir mesleği ne : Komedyen, Stand-up

Baturay Özdemir, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Birçok farklı firmada yazarlık ve kreatif direktörlük yapmıştır. Baturay Özdemir 17 yaşından beri stand-up yapmaktadır.

Baturay Özdemir'in babası emekli askerdir. Aslen Ankaralı olan Baturay Özdemir ilkokul ve liseyi Ankara'da okumuştur. Son dönemlerin çıkış yapan komedyenlerinden olan Baturay Özdemir'in 'Headliner', 'Prime Time', 'Yekpare', 'Yerli ve Kirli' ve 'Cevap Hakkı' adında gösterileri bulunmaktadır. Özellikle son gösterilerinden olan "Yerli ve Kirli" Youtube'da milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Baturay Özdemir'in İnstagram'da 119 bin takipçisi bulunmaktadır. Youtube kanalında ise 94 bin abonesi vardır.