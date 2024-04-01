Batman'da kazanan DEM Partili Gülistan Sönük oldu

Dem Parti adayı Gülistan Sönük, Batman'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimlerden birinci çıkan aday oldu. Sönük'ün yüzde 64'ün üstünde oy aldığı kentteki kutlamalarda "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları öne çıktı.

HÜDA PAR ADAYININ ÇARŞAF ESPRİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Batman'da sandıkların tamamının açılmasıyla DEM Parti Adayı Gülistan Sönük yüzde 64,52 oranında oy alırken, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı'nın oy oranı yüzde 15,69 oldu. Seçim kampanyaları sırasında Ramanlı'nın kadınlara yönelik espriyle söylediği "Biz demokrat insanlarız. Söz, kazanırsak giyeceğiniz çarşafın rengine karışmayacağız" ifadesi tepki çekmişti.

"KADINA KARŞI DURANLARA BATMAN KARARINI VERMİŞTİR"

Seçimin galibi Gülistan Sönük, sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından "Bugün eş başkanlığa karşı duranlara, kadına karşı duranlara ve kayyum zihniyetine karşı Batman halkı kararını vermiştir. Herkes bilmelidir ki bu parti yenilmezdir. Dem Parti kadın partisidir." ifadelerini kullandı.