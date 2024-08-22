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Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı?

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiği belirtildi. Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, ÖLÜMCÜL MÜ?

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür.

Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Nil Nehri Türkiye Gündem Sağlık Haberler

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