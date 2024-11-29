ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BAŞROLÜNDE KEMAL SUNAL'IN OLDUĞU 1976'DA VİZYONA GİREN "SAHTE KABADAYI" ADLI FİLMDEKİ, KEMAL'İN BABASININ KONUŞKAN PAPAĞANININ ADI NEDİR?

A: Yaşar Usta

B: Ziya

C: Vecihi

D: Ferit

Cevap: B