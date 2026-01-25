Haberler

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı
Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı. Yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangının büyümesiyle 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

6 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler büyüyerek çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
