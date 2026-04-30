Haberler

Başkan Sami Er: Malatya’yı sil baştan ele alacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, muhtarlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını değerlendirdi, numaratajdan taziye evlerine kadar önemli projeleri açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Restoran’da Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi üyeleriyle bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Er, kısa ve uzun vadeli projelerle Malatya’nın yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

“MALATYA’YI SİL BAŞTAN ELE ALACAĞIZ” MESAJI

Toplantıda özellikle mahallelerdeki numarataj ve tabela sorununa değinen Başkan Sami Er, bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Numarataj konusunda Malatya’yı sil baştan ele alacağız” dedi. Kentin düzenli ve planlı bir yapıya kavuşması için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Er, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımların hızlandırılacağını vurguladı.

DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMA VE PROJELER

Malatya’nın deprem sonrası toparlanma sürecine de değinen Başkan Er, “İki yıl şantiye şefliği yaptık” sözleriyle sürecin zorluklarına dikkat çekti. Şehrin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Er, şu anda 20 taziye evinin yapımının sürdüğünü ve kentin çadır kültüründen kurtarılacağını söyledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte saha ziyaretlerini artıracaklarını ve hizmetleri yerinde inceleyeceklerini dile getirdi.

MUHTARLARLA ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Muhtarların taleplerinin çözüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Er, tüm eksikliklerin planlı şekilde giderileceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Çok iyi bir toplantı oldu” dedi. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

