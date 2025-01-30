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Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?
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ATV'de yayınlanan 'Başka Bir Gün' dizisi ne zaman başlıyor ve konusu nedir soruları merak ediliyor. Başka Bir Gün dizisi hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı gündeme geliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle yayınlanacak olan Başka Bir Gün dizisi, 1. bölüm nasıl izlenir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Başka Gün dizisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer ve Avni Yalçın gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi açıklandı. Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Başka Bir Gün, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Nur Sürer, Avni Yalçın, Meral Çetinkaya

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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