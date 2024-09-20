'Başı açık kız öğrenciye karşıyız' diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı?

Bursa'da 'Başı açık öğrenciye karışırız' diyerek tepki toplayan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın bu kez de okuldaki müdür yardımcısının kapısını zorla kırarak eşyalarını boşalttığı görüntüler ortaya çıktı. Peki, "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, açığa alındı mı?

"BAŞI AÇIK KIZ ÖĞRENCİYE KARŞIYIZ" DİYEN MÜDÜR KİMDİR?

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürüErgin Kaya Kırbıyrık'ın veli toplantısında "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" dediği ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kırbıyık açığa alındı" denildi.

MEB, okul müdürü hakkında 'Kamu malına zarar vermek'ten suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.