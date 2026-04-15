Başarılı imam hatipli öğrenciler Kökrek’i ziyaret etti

Ağrı’da farklı yarışmalarda dereceye giren imam hatipli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından kabul edildi.

Ağrı’da çeşitli yarışmalarda il ve bölge dereceleri elde eden imam hatipli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Başarılı öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, elde edilen derecelerin hem bireysel hem de şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Artvin’de düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalinde ortaokul kategorisinde birinci olan Muhammet Furkan Polat ile Genç Sada Hafızlık Yarışması’nda il birincisi olan ve bölge finalinde dördüncülük elde eden Emre Adıgüzel, ayrıca Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda il birincisi olup bölge yarışmasında beşinci olan Emrah Keleş, beraberlerindeki heyetle Kökrek’i ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerin elde ettiği başarılar ve yarışma süreçleri hakkında bilgi paylaşılırken, eğitim hayatlarına dair değerlendirmeler de yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu tür yarışmaların öğrencilerin hem manevi hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Kökrek, “Bu başarılar hem aileleriniz hem öğretmenleriniz hem de ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Elde ettiğiniz dereceler diğer öğrenciler için de örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Şube Müdürü Süleyman Çetin, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Haber: Servet Aslan

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var

Dünyayı alarma geçiren uyarı
Haberler.com
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti

Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi için yolun sonu
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert