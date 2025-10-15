Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, şifresiz mi, hangi kanalda?

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tamamladı.

GALATASARAY BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, hafta boyunca yaptığı antrenmanlarla deplasmandaki maça hazırlandı. Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların tempolu bir çalışma yaptığı bildirildi.

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu idmanlarının ardından çift kale maç oynayan futbolcular, taktiksel olarak maça hazır hale geldi. Galatasaray, bu çalışmanın ardından maç günü öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına ait bu mücadele, İstanbul'da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. İki ekip de haftayı galibiyetle kapatmak için sahada olacak.

Kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak olan İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, karşılaşmanın tüm atmosferine tanıklık edecek. Ligde önemli bir haftaya girilirken, bu maçın sonucu hem sıralamayı hem de takımların moralini etkileyecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Maç, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece maçı stadyumda izleyemeyen taraftarlar, karşılaşmayı televizyon başında takip edebilecek.