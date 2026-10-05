Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile pazar keyfi

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile pazar gününü doğayla iç içe geçirdi. Anne-oğulun yürüyüş yaptığı ve bisikletle gezintiye çıktığı keyifli anlardan kareler dikkat çekti.

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

ANNE-OĞUL DOĞADA VAKİT GEÇİRDİ

2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Başak Dizer, hafta sonunu bu kez oğluyla birlikte açık havada değerlendirdi. Doğayla iç içe vakit geçiren anne-oğul, yürüyüş yapıp oyun oynadı.

KURT EFE BİSİKLETİNE BİNDİ

Keyifli günlerinden kareler paylaşan Dizer, bisikletine binen Kurt Efe'yi de görüntüledi. Anne-oğulun pazar gezisinden renkli anlar ortaya çıktı.