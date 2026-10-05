Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile pazar keyfi

Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile pazar keyfiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, pazar gününü oğlu Kurt Efe ile doğada geçirdi. Oğluyla oyunlar oynayan Dizer, Kurt Efe'nin bisiklet keyfini de görüntüledi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile pazar gününü doğayla iç içe geçirdi. Anne-oğulun yürüyüş yaptığı ve bisikletle gezintiye çıktığı keyifli anlardan kareler dikkat çekti.
ANNE-OĞUL DOĞADA VAKİT GEÇİRDİ
2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Başak Dizer, hafta sonunu bu kez oğluyla birlikte açık havada değerlendirdi. Doğayla iç içe vakit geçiren anne-oğul, yürüyüş yapıp oyun oynadı.
KURT EFE BİSİKLETİNE BİNDİ
Keyifli günlerinden kareler paylaşan Dizer, bisikletine binen Kurt Efe'yi de görüntüledi. Anne-oğulun pazar gezisinden renkli anlar ortaya çıktı.