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Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

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Başak Demirtaş hakkındaki birçok detayı merak etmekte olan kullanıcılar internet üzerinde Başak Demirtaş kimdir? Sorusunu araştırmakta. Peki, Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Başak Demirtaş kimdir? Sorusu, Başak Demirtaş hayatı ve biyografisini merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılmaktadır. Başak Demirtaş hakkındaki detaylar zaman zaman farklı nedenler ile birlikte gündeme gelmektedir. Peki, Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! İşte Başak Demirtaş hayatı ve biyografisinin detayları...

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş, 12 Ağustos 1977 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu. Dilda ve Dilal adında iki kızının annesi olarak aile yaşantısını sürdürmektedir. Eğitim hayatına Diyarbakır'da başlayan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar köy okullarında Türkçe öğretmenliği yaparak eğitim alanında önemli bir görev üstlendi.

Zaza kökenli olup, babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. 3'ü erkek 7 kardeş olan Demirtaş kardeşlerden sadece Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş Üniversite eğitimini tamamlayamadı. Bir kız kardeşi avukat diğer 3 kız kardeşi üniversite eğitimlerini tamamlayarak öğretmen oldu. Diğer erkek kardeşi olan Süleyman Demirtaş tekstil mühendisi olarak çalışıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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