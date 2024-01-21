Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

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BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş, 12 Ağustos 1977 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu. Dilda ve Dilal adında iki kızının annesi olarak aile yaşantısını sürdürmektedir. Eğitim hayatına Diyarbakır'da başlayan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar köy okullarında Türkçe öğretmenliği yaparak eğitim alanında önemli bir görev üstlendi.

Zaza kökenli olup, babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. 3'ü erkek 7 kardeş olan Demirtaş kardeşlerden sadece Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş Üniversite eğitimini tamamlayamadı. Bir kız kardeşi avukat diğer 3 kız kardeşi üniversite eğitimlerini tamamlayarak öğretmen oldu. Diğer erkek kardeşi olan Süleyman Demirtaş tekstil mühendisi olarak çalışıyor.