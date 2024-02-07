Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi? Sorusu, son dakika gündeme gelmekte olan haberler neticesinde birçok seçmen tarafından arama motorları üzerinde merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi İBB adaylığı konusundaki çıkışıyla gündeme gelmişti. Peki, Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi? Başak Demirtaş adaylıktan çekilme sebebi ne?

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi. Neden çekildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılacak olan açıklama konu netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir. Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını doğruladı. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptığını açıklamıştı.