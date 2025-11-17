Haberler

Barış Ziya Kaya kimdir? Barış Ziya Kaya hayatı ve biyografisi!

Barış Ziya Kaya kimdir? Barış Ziya Kaya hayatı ve biyografisi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) bölümünden 1995 yılında mezun olan Barış Ziya Kaya, denizcilik kariyerine bu eğitimle adım attı. Peki, Barış Ziya Kaya kimdir?

Yaklaşık dokuz yıl süren aktif deniz görevinin ardından meslek hayatını karada sürdürme kararı alan Kaya, Dünya Denizcilik'te Personel Departmanı'nda görev üstlendi. Peki, Barış Ziya Kaya hakkında merak edilenler neler?

BARIŞ ZİYA KAYA KİMDİR?

Barış Ziya Kaya, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) bölümünden mezun oldu.

Yaklaşık dokuz yıl boyunca denizlerde aktif olarak görev yapan Kaya, daha sonra kariyerine karada devam ederek Dünya Denizcilik bünyesindeki Personel Departmanı'nda çalışmaya başladı.

Denizcilik alanındaki birikimini kendi girişimine taşımak isteyen Barış Ziya Kaya, ilerleyen dönemlerde BMG Denizcilik ve Danışmanlık şirketini kurarak sektörde kendi markasıyla faaliyet göstermeye başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.