Barış Ziya Kaya kimdir? Barış Ziya Kaya hayatı ve biyografisi!

BARIŞ ZİYA KAYA KİMDİR?

Barış Ziya Kaya, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) bölümünden mezun oldu.

Yaklaşık dokuz yıl boyunca denizlerde aktif olarak görev yapan Kaya, daha sonra kariyerine karada devam ederek Dünya Denizcilik bünyesindeki Personel Departmanı'nda çalışmaya başladı.

Denizcilik alanındaki birikimini kendi girişimine taşımak isteyen Barış Ziya Kaya, ilerleyen dönemlerde BMG Denizcilik ve Danışmanlık şirketini kurarak sektörde kendi markasıyla faaliyet göstermeye başladı.