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Barış Pehlivan neden istifa etti? Barış Pehlivan Halk TV'den ayrıldı mı?

Barış Pehlivan neden istifa etti? Barış Pehlivan Halk TV'den ayrıldı mı?
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Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportaj krize neden oldu. Serpil Yılmaz, Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldaki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Barış Pehlivan neden istifa etti? Barış Pehlivan Halk TV'den ayrıldı mı?

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde krize neden oldu. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kanal bunu, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyurdu. Barış Pehlivan neden istifa etti?Barış Pehlivan Halk TV'den ayrıldı mı?

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Röportajın ardından kanalda kıyamet koptu. Önce Serpil Yılmaz, ardından da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldan ayrıldı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da olayın ardından açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" dedi.

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan (10 Temmuz 1983, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açıldı. Bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayın'da muhabirlik yaptı. CNN Türk televizyon kanalında yayımlanan 'Paranın Seyir Defteri', 'Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu', 'Nohut Oda Bakla Sofa' adlı belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulundu. 5N1K programı için "Yabancılara Toprak Satışı", "Şah Mesud Suikastı" gibi dosya ve haberlere imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, cezaevine girdi.

2005–2010 yılları arasında CNN Türk için Oradaydım belgeselini hazırladı. Oradaydım belgeselinde; Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan 250'den fazla olayı tanıklarıyla ekrana taşıdı.

Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler, Mahrem, Metastaz 16 Temmuz 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve Cendere adlı araştırma kitaplarına imza attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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