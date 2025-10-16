Barış Özbay kimdir? Hatay'da depremden önceki eski hali nasıldı?

Barış Özbay kimdir, kaç yaşında? Genç, yaşamsal ihtiyaçlarını dışında günlük yaşam aktivitelerine katılmıyor ve evden çıkmıyor. Anne Semra Özbay, oğlunun depremden önceki hayatına dönmesini istiyor.

BARIŞ ÖZBAY KİMDİR?

Barış Özbay, 23 yaşında ve Hatay'da yaşayan bir gençtir. Deprem öncesinde üniversitede lojistik bölümü okuyan ve başarılı bir öğrenci olan Barış, sosyal ilişkilerde oldukça aktifti ve arkadaşları arasında sevilen bir kişiydi. Ancak deprem sonrası yaşadığı travmalar ve kayıplar, onun hayatını köklü biçimde değiştirdi.

Depremde hem evini hem de yakınlarını kaybeden genç, yaşama karşı motivasyonunu büyük ölçüde yitirdi. Günlük yaşamını sürdürmek için temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında hiçbir şey yapmayan Barış, son üç yıldır evden çıkmadan, yalnızca telefon ve bilgisayarla vakit geçiriyor. Kendisi, tedavi olmayı istemediğini ve hayatına dair herhangi bir isteğinin olmadığını belirtiyor.

BARIŞ ÖZBAY HATAY'DA MI YAŞIYOR, NEREDE YAŞIYOR?

Barış Özbay ve annesi Semra Özbay, Hatay'ın Defne ilçesinde yaşamlarını sürdürüyor. Aile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybettikten sonra geçici bir süre için bu ilçeye yerleşti. Deprem sonrası yaşam koşulları ve yaşanan travmalar ile birlikte Barış Özbay evden çıkmamaya başladı.

Anne Semra Özbay, oğlunun evde kapalı bir hayat sürdürmesini ve temel ihtiyaçlarının dışında hiçbir şeye katılmamasını aktarıyor. Barış'ın arkadaşlarıyla iletişimi neredeyse tamamen kesilmiş durumda ve yalnızca annesiyle nadiren konuşuyor. Bu durum, aileyi ciddi biçimde endişelendiriyor ve yetkililerden destek talep ediliyor.

BARIŞ ÖZBAY ESKİ ÖNCEKİ HALİ

Deprem öncesi Barış Özbay, oldukça sosyal ve başarılı bir gençti. Üniversitede lojistik bölümünde okuyor ve derslerinde üstün başarı gösteriyordu. Arkadaş çevresi tarafından sevilen ve saygı gören bir kişi olan Barış, banyo ve kişisel bakım gibi rutinlerini düzenli olarak yapıyordu.

Deprem sonrası ise hayatını tamamen ev ortamına taşıdı. Barış, banyo yapmayı, tırnak kesmeyi ve diğer kişisel bakım aktivitelerini bırakmış durumda. Anne Semra Özbay, oğlunun sosyal ve fiziksel sağlığı için destek bekliyor.