Barış Kılıç, televizyon ve sinema dünyasında güçlü performanslarıyla tanınan bir oyuncu. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Kılıç, kariyerinde birçok önemli projede yer aldı. Uzun yıllardır sektörde olan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu. Peki, Barış Kılıç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç kaç yaşında, nereli?

Barış Kılıç, ekranların sevilen yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren oyuncu, uzun yıllardır sahnelerde ve televizyonlarda izleyiciyle buluşuyor. Kariyerindeki başarılı projeler ve güçlü oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Barış Kılıç, hem rol aldığı diziler hem de özel yaşamıyla merak edilen isimlerden biri. Peki, Barış Kılıç kaç yaşında, nereli ve oyunculuk yolculuğu nasıl başladı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğan oyuncudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Kılıç, oyunculuk kariyerine 2004 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisindeki Mert karakteriyle başladı. Sonrasında birçok popüler dizi ve filmde rol aldı.

En çok FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde Kaya Ekinci karakteriyle tanındı. Uzun yıllardır televizyon dünyasında aktif olan oyuncu, farklı rollerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

BARIŞ KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Barış Kılıç 21 Şubat 1978 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

BARIŞ KILIÇ NERELİ?

Barış Kılıç, Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğmuştur ancak çocukluk yıllarından itibaren İstanbul'da yaşamaktadır. Ailesi ise Malatya kökenlidir.

BARIŞ KILIÇ'IN KARİYERİ

Kariyerine reklam filmleriyle başlayan Barış Kılıç, 2004'te "Bütün Çocuklarım" dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından "Vazgeç Gönlüm," "Leylan," "Aynadaki Düşman," "Sakarya Fırat," "Adını Feriha Koydum," "Merhaba Hayat," "Lale Devri," "Güllerin Savaşı" gibi önemli projelerde rol aldı.

2019'dan itibaren ise "Yasak Elma" dizisinde Kaya Ekinci karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı. Ayrıca 2022'de "Kızılcık Şerbeti"nde de rol aldı. Oyunculuk dışında yabancı dil eğitimi almak için Amerika'da bulunmuş ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Barış Kılıç, sektörde deneyimli ve başarılı isimlerden biridir.

