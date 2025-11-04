Barış Arduç Gupse Özay boşanıyor mu?

Sosyal medyada hızla yayılan "boşanıyorlar" iddiaları, hayranlarını şaşkına çevirdi. Peki bu söylentiler doğru mu? Arduç ve Özay arasında gerçekten bir kriz mi var? İşte tüm detaylar…

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY'IN AŞK HİKAYESİ

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın yolları, 2014 yılında "Deliha" filminin setinde kesişti. Filmin başrolünde birlikte rol alan ikili, çekimler sırasında yakınlaştı ve kısa süre içinde sevgili oldu. O dönemden bu yana magazin dünyasında örnek çift olarak gösterildiler.

Uzun süren ilişkilerini 2020 yılında sade bir nikâh töreniyle evlilikle taçlandırdılar. Çift, 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

BOŞANMA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

2025 yılı itibarıyla magazin kulislerinde "Barış Arduç ve Gupse Özay boşanıyor" haberleri yayılmaya başladı. İddiaların çıkış noktası, çiftin son dönemlerde birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada birbirlerini sık sık etiketlememeleri oldu.

Özellikle Barış Arduç'un yeni projesinde rol arkadaşıyla paylaştığı sahneler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından "evlilikte kriz" söylentileri giderek arttı.

BARIŞ ARDUÇ'TAN NET AÇIKLAMA

Sessizliğini bozan Barış Arduç, hakkındaki iddialara dolaylı bir şekilde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, eşi Gupse Özay'ın yeni projesiyle ilgili yaptığı paylaşımı beğenerek destek verdi. Bu hareket, hayranları tarafından "boşanma iddialarına yanıt" olarak yorumlandı.

Arduç, özel hayatını göz önünde yaşamaktan hoşlanmadığını daha önce defalarca dile getirmişti. Bu nedenle çiftin sosyal medya sessizliğini, bir "ayrılık sinyali" olarak değerlendirmek doğru bulunmuyor.

Senarist, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle tanınan Gupse Özay ise çıkan iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında sadece yeni projeleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Özay, özel hayatına dair konularda sessizliğini koruyor.

Yakın çevresine göre çiftin evliliğinde ciddi bir kriz bulunmuyor, ancak yoğun iş temposu nedeniyle birbirlerine daha az vakit ayırdıkları biliniyor.

GERÇEK NE? BOŞANIYORLAR MI?

Şu ana kadar Barış Arduç ve Gupse Özay'ın boşandığına veya boşanma davası açtığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada dolaşan haberler büyük ölçüde iddia niteliğinde.

Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Arduç ve Özay, zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasa da evliliklerine devam ediyorlar. Çiftin, kızları Jan Asya'ya odaklandıkları ve özel hayatlarını magazinden uzak tutmak istedikleri belirtiliyor.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın boşandığı yönündeki haberler doğru değil. Çift, evliliklerini sürdürüyor ve aile yaşamlarını gözlerden uzak bir şekilde devam ettiriyor.

Türk sinemasının sevilen çifti, zaman zaman gündeme gelen söylentilere rağmen birlikte projeler üreterek ve birbirlerinin kariyerlerini destekleyerek yollarına devam ediyor.

Sonuç olarak, Barış Arduç ve Gupse Özay cephesinde boşanma yok, sadece dedikodu var. Sanat dünyasının bu güçlü çifti, aşklarını ve aile bağlarını korumaya kararlı görünüyor.