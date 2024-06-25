Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın kim olduğu araştırılıyor. Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Banu Parlak'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Banu Parlak Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor?

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonuludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.