Üye Girişi
Haberler

Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Banu Parlak, geniş kitleler tarafından tanınan bir kişilik. Banu Parlak'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı konularında detaylı bilgiler araştırılıyor. Bu bilgiler, Banu Parlak'ın hayranları ve genel halk tarafından merak ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın kim olduğu araştırılıyor. Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Banu Parlak'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Banu Parlak Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor?

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonuludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.

Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Dilan Polat Banu Parlak Gündem Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title