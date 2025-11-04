Banu Alkan kimdir? Banu Alkan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Banu Alkan, hayatı ve kariyeri ile merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyiciler ve takipçileri, Alkan'ın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BANU ALKAN KİMDİR?

Banu Alkan, gerçek adı Remka Rebroyna olan ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak tanınan bir oyuncudur. Sanatçının adı Hırvatça'da "Yaban Gülü" anlamına gelmektedir. 1 Nisan 1958 tarihinde o dönem Yugoslavya sınırları içinde bulunan Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

1966 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşmiştir. Türk vatandaşlığına geçilmesiyle birlikte ailesi "Alkan" soyadını almış ve Remka ismi önce "Yaprak", daha sonra "Banu" olarak değiştirilmiştir.

Gençliğinin büyük bölümünü İstanbul Kartal'da geçiren Banu Alkan, lise eğitimini Kartal Maltepe Lisesi'nde sürdürürken lise 2. sınıfta eğitimini bırakmıştır. 16 yaşında mankenlik kariyerine adım atarak LCC kurslarında eğitim almış ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nda kadroya dahil olarak bazı reklam filmlerinde rol almıştır.

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

Banu Alkan, 1 Nisan 1958 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

BANU ALKAN NERELİ?

Sanatçı, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde doğmuş, ailesiyle birlikte 1966 yılında Türkiye'ye göç ederek Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşamaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınarak hayatının büyük bir bölümünü burada geçirmiştir.

BANU ALKAN'IN KARİYERİ

Banu Alkan, 1975 yılında başlayan sinema kariyerinde 1989 yılına kadar pek çok filmde rol almıştır. "İsyan", "Taksi Şoförü", "Akrep Yuvası", "Gecelerin Kadını", "Kadınca", "Sokaktan Gelen Kadın", "Afrodit" gibi yapımlar onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır. Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra 1998 yılında "Neremi" adlı albümüyle müzik dünyasına adım atmış, ardından 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında "Kızma Birader" televizyon dizilerinde rol almıştır.

Banu Alkan, sinema ve televizyon kariyerinde sık sık gündeme gelmiş ve "Afrodit" lakabıyla tanınmıştır. Sanatçı, zaman zaman eleştirilerin odağı olsa da her dönemde gündemde kalmayı başarmış, Türk sinemasının ikonik isimleri arasında yerini almıştır.