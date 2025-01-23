Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından biri olan Banu Alkan, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sanatçı için sosyal medyada beyin kanaması iddiaları yayıldı. Peki, Banu Alkan'ın sağlık durumu nasıl ve iddialar doğru mu? Banu Alkan hastaneye mi kaldırıldı? Banu Alkan'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

BANU ALKAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Türk sinemasında unutulmaz bir yer edinen ve "Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklarının yol açtığı bu durum, sanatçının sevenlerini tedirgin etti. Sağlık sorunlarının, sosyal medyada hızla yayılan beyin kanaması geçirdi iddialarına neden olması ise panik yarattı.

BANU ALKAN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Onur Akay yaptığı açıklamada, "Banu Alkan yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak beyin kanaması geçirdiği yönündeki haberler doğru değil. Sağlık durumu şu anda stabil ve doktorlar gerekli önlemleri almış durumda," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hayranlarının bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu.