Haberler

Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü! İstanbul'daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan şüphelinin kaçtığı sırada çarptığı Kani Yankaçar, yaşadıklarını anlattı. Kani Yankaçar, "Yanımdan geçerken hızla koştu. Ben de dönerek 'birader' diye bağırdım. Bağırmamla panik yapıp oradaki makinelere çarparak poşeti yırttı. O sırada poşetten para düşer düşmez ben de aldım topladım, bankaya teslim ettim" dedi.

  • Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden silahlı ve cerrahi maskeli bir soyguncu yaklaşık 112 bin lira çaldı.
  • Soyguncu kaçarken bir vatandaşa çarparak yaklaşık 80 bin lira düşürdü ve bu para vatandaş tarafından bankaya teslim edildi.
  • Polis ekipleri soyguncuyu gözaltına aldı.

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürmüştü. Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edilmiş ve bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenilmişti. Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına almıştı.

SOYGUNCUNUN ÇARPTIĞI GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen ve yaklaşık 112 bin lira çalan soyguncunun koşarak kaçarken çarptığı Yankaçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, o sırada telefonla konuştuğunu aktardı.

Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü! İstanbul'daki banka soygununu görgü tanığı konuştuKani Yankaçar

Yankaçar, "Yanımdan geçerken hızla koştu. Ben de dönerek 'birader' diye bağırdım. Bağırmamla panik yapıp oradaki makinelere çarparak poşeti yırttı. O sırada poşetten para düşer düşmez ben de aldım topladım, bankaya teslim ettim. Bankadan para çaldığını bilmiyordum. Silahını görmedim ama cepleri doluydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş