Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki!

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren, yeni dizi "Bambaşka Biri"nin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, FOX TV Bambaşka Biri 16.bölüm CANLI izleme linki var mı? Bambaşka Biri CANLI izle

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm Türkiye'de yankı uyandıran "Oyuncakçı" lakaplı katilin kimliği ortaya çıkmıştır. Leyla'nın ilk günden beri aradığı suçlunun yanı başında olduğu kanıtlanınca Kenan için yolun sonu gözükür.

Müşerref yıllardır aradığı oğlunu bulduğu gibi tekrar kaybetmekle yüzleşir. Doğan ise ondan çalınan hayata kavuşamadan veda etme tehlikesi altındadır. Fakat her koşulda hikayesini kendi yazmaya devam edecektir.

Leyla hem sevdiği adam hem de adalet uğruna doğru olanı yapmak için mücadelesini sürdürür. Fakat hayat Kenan, Leyla ve Doğan için yeni sürprizler hazırlamıştır.

Bambaşka Biri final bölümüyle 13 Ocak Cumartesi saat 20.00'de!

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşeye sıkışan Doğan bu durumdan sıyrılmak için Turan'ın gücüne güvenir. Ne var ki, iddialar bu kadar büyükken soruşturma engellenemez. Gittikçe çaresizleşen Turan, Leyla'yı durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

Leyla bir katili adalete teslim etmekle sevdiği adamı korumak arasında kalır. Kenan'ın masum olduğunu tüm kalbiyle uman Leyla eski defterleri yeniden açacaktır.

Söylediği yalanların ciddiyetini anlayan Nuray, Tahir'in canını yakmaktan pişmanlık duyar. Ancak Tahir'e yaşattığı acı affedilemeyecek kadar ağır olmuştur.

Turan oğlunu korumak için kanun karşısında yalan söylemeye devam ederken, Kenan'a karşı dürüst olmayı seçer. Kenan çocukluğuyla ilgili öğrendikleri karşısında yıkılır. Tüm bunların üzerine bir katil olma ihtimaliyle boğuşmak onu ani kararlara sürükleyecektir.

İntikam ateşi sönmeyen Doğan'ı kimse hedefinden şaşırtamaz. Doğan'ı kaybetmekle yüzleşen İdris'in bir hamlesi herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir…

BAMBAŞKA BİRİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bambaşka Biri dizisini FOX TV platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.

HANDE ERÇEL BAMBAŞKA BİRİ'NDE GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI'NI CANLANDIRIYOR

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAMBAŞKA BİRİ'NDE BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA

Burak Deniz, dizide Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk'ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul'da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla'yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.