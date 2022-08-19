Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
TRT1 Ekranlarında izleyicileriyle buluşan balkan ninnisi dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
Balkan ninnisi dizisi, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşmuş ve izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Balkan ninnisi dizisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de balkan ninnisi fragmanı oluyor. İzleyicileri tarafından yoğun ilgi gören dizi, bu hafta 9. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında yerini alacak Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
21 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. İzleyicilerin yoğun ilgisini kazanmayı başaran dizi, bu hafta 9. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.
600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Erdal Özyağcılar - Süleyman
Özlem Türkad - Neriman
Emre Bey - Ertan
Merih Öztürk - Jovanka
Burak Rahman - Luran
Deniz Gürkan - Gülbahar
Benu Şahin - Maria
Can Kolukısa - Zübeyir Dede
Mustafa Yaşar - Ahmet
Hakan Boyav - Daniel
Suzan Akbelge - Elena
Erman Saban - Zafer
Kaan Turgut - Pavel
Emine Halil - Ayşen
Süleyman Kara - Mustafa
Sarp Bozkurt - Arif
Gözde Çığacı - Gülsüm